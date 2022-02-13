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Україну на Євробаченні 2022 представить Аліна Паш, яка толерує російський окупантів

12:49
Аліна Паш їде на Євробачення 2022 зі скандалом - фото 1
Аліна Паш їде на Євробачення 2022 зі скандалом

Визначився переможець нацвідбору на міжнародний пісенний конкурс Євроюачення 2022, традиційно не обійшлося без скандалу.

Pдобула перемогу у національному відборі від України на «Євробачення» 2022 року співачка Аліна Паш.

На конкурсі вона виконає композицію «Тіні забутих предків».

Україну на Євробаченні 2022 представить Аліна Паш, яка толерує російський окупантів - фото 210375

Цей номер посів перше місце у фіналі національного відбору, набравши 15 балів за підсумками голосування журі та глядачів.

ALINA PASH — Тіні забутих предків | Нацвідбір на Євробачення-2022

Крім Аліни Паш, у відборі брали участь ще сім виконавців: Cloudless, Kalush Orchestra, Michael Soul, Our Atlantic, Roxolana, Wellboy та Barleben.

І якщо до музичної складової особливих питань нема, хоча гурт Kalush Orchestra з цим міг посперечатися, адже судді знову дали привід докорити їх у непрозорості; але є інше питання.

Річ у тім, що Аліна Паш до того, як стати відомою, гостролювала в Росії, а також в окупованому росіянами українському Криму в 2015 році. Цей факт обурив громадськість у соцмережах і спровокував гучний скандал.

Україну на Євробаченні 2022 представить Аліна Паш, яка толерує російський окупантів - фото 210372
Рафінова зрада від Аліни Паш

2022 року «Євробачення» пройде 10-14 травня в Турині. Переможцем торішнього конкурсу став італійський рок-гурт Måneskin.

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Оккупация Крыма музыка Євробачення 2022 Аліна Паш Новини Украина
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