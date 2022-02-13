Україну на Євробаченні 2022 представить Аліна Паш, яка толерує російський окупантів

Аліна Паш їде на Євробачення 2022 зі скандалом

Визначився переможець нацвідбору на міжнародний пісенний конкурс Євроюачення 2022, традиційно не обійшлося без скандалу.

Pдобула перемогу у національному відборі від України на «Євробачення» 2022 року співачка Аліна Паш.

На конкурсі вона виконає композицію «Тіні забутих предків».

Цей номер посів перше місце у фіналі національного відбору, набравши 15 балів за підсумками голосування журі та глядачів.

ALINA PASH — Тіні забутих предків | Нацвідбір на Євробачення-2022

Крім Аліни Паш, у відборі брали участь ще сім виконавців: Cloudless, Kalush Orchestra, Michael Soul, Our Atlantic, Roxolana, Wellboy та Barleben.

І якщо до музичної складової особливих питань нема, хоча гурт Kalush Orchestra з цим міг посперечатися, адже судді знову дали привід докорити їх у непрозорості; але є інше питання.

Річ у тім, що Аліна Паш до того, як стати відомою, гостролювала в Росії, а також в окупованому росіянами українському Криму в 2015 році. Цей факт обурив громадськість у соцмережах і спровокував гучний скандал.

Рафінова зрада від Аліни Паш

2022 року «Євробачення» пройде 10-14 травня в Турині. Переможцем торішнього конкурсу став італійський рок-гурт Måneskin.