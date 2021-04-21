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Український карантин триватиме мінімум до 30 червня

15:47
Шмигаль не обіцяє швидкого покращення - фото 1
Шмигаль не обіцяє швидкого покращення / Кабмін

Кабінет міністрів продовжить дію карантину в Україні до 30 червня 2021 року. Він мав завершитись 30 квітня, але ворожі мікроорганізми були іншої думки.

Про продовження карантини повідоми прем'єр Денис Шмигаль у ході засідання уряду 21 квітня.

"Уряд продовжує до 30 червня режим надзвичайної ситуації і, відповідно, карантину. Цей режим в першу чергу стосується органів державної влади та їхньої постійної готовності щодо протидії пандемії", - сказав він.

17 лютого Кабінет міністрів продовжив дію карантину в України до 30 квітня, встановивши його адаптивну модель із чотирма рівнями епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Згідно з ухваленим рішенням, передбачається продовження для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режиму надзвичайної ситуації до 30 квітня та встановлення в цілому в країні або на території регіонів «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

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Денис Шмыгаль Карантин в Україні правительство Новини Украина
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