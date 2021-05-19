Український гурт Go_A пройшов до фіналу Євробачення 2021
Так тримати / Скриншот
18 травня в Роттердамі відбувся перший півфінал пісенного конкурсу «Євробачення», на якому нашу країну представляв гурт Go_A з піснею Shum.
Представники нашої країни виступили у півфіналі під 15 номером.
Костюми гурт для виступу створив художник по костюмах Дмитро Курята, над самою постановкою працювали Костянтин Томільченко і Олександр Братковський.
Go_A - дивитись онлайн Shum:
Всього в півфіналі виступили 16 конкурсантів, але в фіналі конкурсу пройдуть тільки 10 з них.
Другий півфінал «Євробачення» відбудеться 20 травня, а фінал - 22 травня.
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