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Український гурт Go_A пройшов до фіналу Євробачення 2021

07:45
Так тримати - фото 1
Так тримати / Скриншот

18 травня в Роттердамі відбувся перший півфінал пісенного конкурсу «Євробачення», на якому нашу країну представляв гурт Go_A з піснею Shum.

Представники нашої країни виступили у півфіналі під 15 номером.

Костюми гурт для виступу створив художник по костюмах Дмитро Курята, над самою постановкою працювали Костянтин Томільченко і Олександр Братковський.

Go_A - дивитись онлайн Shum:

Всього в півфіналі виступили 16 конкурсантів, але в фіналі конкурсу пройдуть тільки 10 з них.

Другий півфінал «Євробачення» відбудеться 20 травня, а фінал - 22 травня.

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