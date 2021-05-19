Український гурт Go_A пройшов до фіналу Євробачення 2021

Так тримати / Скриншот

18 травня в Роттердамі відбувся перший півфінал пісенного конкурсу «Євробачення», на якому нашу країну представляв гурт Go_A з піснею Shum.

Представники нашої країни виступили у півфіналі під 15 номером.

Костюми гурт для виступу створив художник по костюмах Дмитро Курята, над самою постановкою працювали Костянтин Томільченко і Олександр Братковський.

Go_A - дивитись онлайн Shum:

Всього в півфіналі виступили 16 конкурсантів, але в фіналі конкурсу пройдуть тільки 10 з них.

Другий півфінал «Євробачення» відбудеться 20 травня, а фінал - 22 травня.