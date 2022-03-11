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Українські герої ліквідували поважного і пузатого російського генерала

17:54
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Довоювалося

Російські окупанти продовжують втрачати у війні проти України своїх офіцерів. ЗСУ вдалося ліквідувати генерал-майора, командувача 29-ї армії Росії Андрія Колеснікова

Про це повідомив командир добровольчого батальйону МВС України "Луганськ-1", депутат Верховної Ради VIII скликання Артем Вітко.

У 2021 році генерал-майора Андрій Колесніков став командувачем 29-ї армії Східного військового округу (ВВО).

До цього він виконував обов'язки начальника штабу загальновійськової армії, дислокованої у Московській області.

Додамо, що станом на 11 березня Росія у війні проти України втратила понад 12 тисяч людей. З них - трьох генералів.

На початку вторгнення в Україну загинув також замкомандира 41-ї армії генерал-майор Андрій Суховецький. Наступний рахунок поповнив ще один замкомандира 41-ї армії генерал-майор Віталій Герасимов.

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