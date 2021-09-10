Українська армія готова повернути Луганськ і Донецьк силою

Армія готова до будь-яких завдань / Офіс Президента України

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що якщо верховний головнокомандувач дасть команду, то українська армія готова взяти Донецьк і Луганськ.

В ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" Данілов заявив: "Наша армія може виконати будь-яке завдання".

Данілов нагадав про спецоперацію українських військових розвідників, на яку не наважилася жодна інша країна.

"І сьогодні якщо верховний головнокомандувач дасть команду взяти Донецьк і Луганськ, то вони можуть це зробити. Але, що робити з тими десятками і сотнями тисяч людей, які можуть загинути? Хто буде нести відповідальність?", - сказав він.

Секретар РНБО засудив негативні висловлювання про українську армію від тих осіб, які жодного разу не були на фронті.

"Наші хлопці та дівчата мають на сьогодні всі можливості воювати", - підкреслив він.