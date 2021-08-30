Українець відмовився від фото з представниками окупантів на нагородженні Паралімпіади

Гідний вчинок українця! / suspilne.media

Український бігун Ігор Цвєтов, який виграв срібну нагороду на Паралімпіаді-2020 у Токіо на дистанції 100 метрів, відмовився від фото з учасниками з ПКР під час церемонії нагородження.

Цвєтов у фіналі 100-метрівки протистояв трьом бігунам з команди ПКР - Дмітру Сафронову, Артему Калашяну та Давиду Джатієву. Калашяна та Джатієва українець випередив, але Сафронову поступився у боротьбі за "золото".

Через деякий час після фінішу спортсмени вийшли на церемонію нагородження. На ній були присутніми усі три призери Паралімпіади у 100-метрівці - Сафронов, Калашян та Цвєтов. Представники ПКР запропонували Цвєтову зробити фото призерів, але український бігун відмовився.

Інцидент із відмовою Цвєтова фотографуватися з бігунами із ПКР відбувся на Іграх у Токіо після того, як на Олімпіаді-2020 фотографію з олімпійською чемпіонкою із ОКР Марією Ласіцкене зробила українка Ярослава Магучіх. Після цього вона потрапила під критику.

Ігор Цвєтов - дворазовий паралімпійський чемпіон. У Ріо він переміг на дистанціях 100 та 200 метрів. Ще 4 рази Цвєтов став чемпіоном світу. Українець – триразовий чемпіон Європи у бігу на 100 та 200 метрів.

Нагадаємо, Росія через масові махінації з допінгом та системне ошуканство світової спортивної спільноти позбавлена права виступати на спортивних змаганнях під національним прапором та використовувати національний гімн. Представники країни-окупанта виступають на Олімпіаді та Паралімпіаді як делегати спортивних комітетів.