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Українець став 10-разовим паралімпійським чемпіоном

13:19
Максим Крипак - фото 1
Максим Крипак / ОКУ

Український плавець Максим Крипак завоював золоту медаль на Паралімпіаді в Токіо у комплексному плаванні на 200 метрів. Ця нагорода стала 10-м золотом у його славній кар'єрі.

Максим Крипак подолав дистанцію з результатом 2,05.68 і встановив новий паралімпійський рекорд.

Для Крипака це сьома медаль на змаганнях в Токіо і пʼяте золото.

На Паралімпіаді в Ріо-2016 Крипак також завоював пʼять золотих нагород. Таким чином Максим став 10-разовим паралімпійським чемпіоном.

Це 22-е золото України на Паралімпіаді-2020 та 90-та медаль загалом.

Попереду ще три дні Паралімпіади. Зараз Україна на пʼятому місці і має 92 медалі. Перші три місця у Китаю, Великої Британії та США. Після України йдуть Нідерланди, а перед нею — спортсмени з держави-окупанта Росії, які через махінації з допінгом позбавлені права виступати під прапором своєї держави.

  • Збірну України на Паралімпіаді представляють 143 спортсмени, які змагаються в 15 видах спорту.
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