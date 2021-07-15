Українцям підвищують тарифи

Новій енергетиці - нові тарифи / Пресслужба Міненерго

Міністерство енергетики України в липні представить оновлену постанову про спеціальні зобов'язання на ринку електроенергії, яка передбачатиме диференційовані тарифи на електроенергію для населення з 1 серпня.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Нагадаємо, президент та уряд перед ним ставили питання зниження тарифів, але щось пішло не так.

Нова галущенкова модель все ж передбачає зниження тарифів для вразливих верств населення, які споживають до 100 кВт-год електроенергії на місяць, і підвищення тарифу для тих, хто споживає понад цю норму. При цьому тих, хто споживає більше ніж 100 кВт-год, в нашій країні більшість.

"Ми виділяємо населення, яке споживає до 100 кВт. Зараз це близько 41% споживачів з 16,9 млн домогосподарств. Проект передбачає захист цієї категорії населення через зменшення тарифу", - пояснив міністр.

Разом з тим, за словами Галущенка, для інших споживачів будуть представлені нові диференційовані тарифи в залежності від обсягів спожитої електрики.

Остаточні нові розцінки Міненерго озвучить до кінця липня, але імовірно споживачів поділять на категорії:

від 100 до 300 кВт-год;

від 300 до 500 кВт-год;

понад 500 кВт-год на місяць.

При цьому, найвищий тариф може бути визначений на рівні близько 3,5 грн за кВт-год.

Нинішній чинний тариф на електрику встановлений на рівні 1,68 грн за кВт-год для всіх споживачів.

Міністр енергетики вважає, що ця стабільність в тарифах на майбутнє дасть можливість для побутових споживачів запланувати та вжити заходів з енергозбереження.