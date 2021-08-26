Українців-плагіаторів будуть позбавляти вченого ступеня

Сергій Шкарлет / МОН

Уряд 26 cthgyz затвердив порядок позбавлення ступеня бакалавра та магістра через порушення академічної доброчесності, зокрема через плагіат.

Нова ініціатива урядників буде поширюватися на рішення про присудження ступенів вищої освіти "молодший бакалавр", "бакалавр" і "магістр" та присвоєння відповідних кваліфікацій.

Так у Міносвіти хочуть стимулювати студентів дотримуватися академічної доброчесності.

"Урядом ухвалено важливе рішення, а саме – створення правових умов, які будуть стимулювати здобувачів освіти дотримуватись академічної доброчесності та нести відповідальність у разі порушень.

Важливо, що відтепер на державному рівні чітко визначені процедура ухвалення рішення про скасування ступеня чи кваліфікації фахівця й коло уповноважених на такі дії суб’єктів. Мова виключно про заклади вищої освіти", – розповів міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, який сам нещодавно був фігурантом скандалу поо плагіат.

Скасувати ступінь може навчальний заклад, який ухвалив рішення про його присудження.

Позбавити ступеня можуть при виявлення, зокрема у кваліфікаційній роботі, академічного плагіату, фабрикацій, фальсифікацій, списування, обману, хабарництва.

Людина також самостійно може відмовитися від ступеня вищої освіти до подання експертного висновку, подавши заяву у виш.

Якщо рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації скасують, диплом бакалавра або магістра стане недійсним.