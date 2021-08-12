Україна звернулась у Міжнародний кримінальний суд, щоб покарати Росію за злочини в Криму

Окупанти Криму будуть покарані / Піксабей

Україна направляє в Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду чергове інформаційне повідомлення - про злочини РФ проти культурної спадщини в Криму.

У повідомленні, підписаному генпрокурором Ірино Венедіктовою, міститься інформація стосовно широкомасштабного привласнення і руйнування об’єктів культурної спадщини, не виправданих воєнною необхідністю і здійснюваних незаконним чином і безцільно.

У документі наведені докази широкомасштабного руйнування і привласнення об'єктів культурної спадщини: Стародавнє місто Херсонес Таврійський і його хора; Історичне середовище столиці кримських ханів у Бахчисараї - Ханський палац, Чуфут-Кале; Кримська астрофізична обсерваторія; Вежа Костянтина та Докова Башта у м. Феодосія; Церква Івана Предтечі у м. Керч.

Детально описані в інформповідомленні також численні випадки незаконних археологічних розкопок та модифікацій культурних цінностей на тимчасово окупованій території півострова Крим, зокрема поселень Кермен-Бурун та Сиваг-Кермен.

Також у документі детально описано окремі форми скоєння злочинів з боку офіційної влади РФ та окупаційної влади півострова Крим. Серед них: незаконний обіг предметів культури, злочинна недбалість у процесі так званої "реставрації" об’єктів культури, проведення незаконних археологічних розкопок, зокрема, розкопок місць поховань та курганів, їх руйнування та пограбування, а також переміщення культурних цінностей з тимчасово окупованої території.

"Знищення унікальних об’єктів культурної спадщини людства є таким же незворотним злочином як і позбавлення людини життя. Адже один із способів припинити існування народу – це знищити його культуру і історію. Це тонкі матерії, але дуже вагомі для самоідентичності нашої держави. Я вдячна громадянському суспільству і експертам за величезну роботу і ту допомогу, яку вони здійснили в зборі доказів цих злочинів. Ми передаємо спільно зібрану аналітику щодо експропріації та руйнування цих цінностей, щоби Міжнародний кримінальний суд долучив їх до свого розслідування, яке, сподіваємось вже найближчим часом може розпочатись", - прокоментувала скаргу генеральна прокурорка Венедиктова.

Зазначимо, що варварське знищення культурної спадщини росіянами в Криму - не єдиний злочин окупантів на українській землі. Більшість з них зафіксовані й чекають на свою оцінку міжнародними судами.