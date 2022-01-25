Україна звернулась до ООН та Європарламенту на тлі загрози вторгнення росіян

Парламент звернувся до світу / ВР України

Верховна Рада України закликала міжнародну спільноту не допустити з боку Росії продовження шантажу та погроз повномасштабним вторгненням в Україну в обмін на гарантії нерозширення Організації Північноатлантичного договору та недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України.

За це рішення проголосували 282 народних депутата з 319, зареєстрованих у сесійній залі.

Йдеться про Постанову про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, урядів та парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій стосовно неприйнятності військового шантажу відносно України з боку Російської Федерації, який вона здійснює з метою недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України (№6543).

Постановою передбачається схвалити відповідне Звернення та визнати, що вимоги РФ до міжнародних партнерів щодо недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України є порушенням, зокрема, Конституції та законодавства України, основних принципів та норм міжнародного права, Статуту Організації Об’єднаних Націй.

У своєму Зверненні Верховна Рада України звертається до ООН, ЄП, урядів та парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій і закликає засудити дії Російської Федерації, спрямовані проти територіальної цілісності та суверенітету України, як такі, що суперечать загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права.

Також ВР закликає їх рішуче засудити позицію Росії, спрямовану на блокування прогресу у рамках міжнародних політико-дипломатичних зусиль з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту; застосувати всі можливі дипломатичні засоби з метою сприяння деескалації ситуації, відведення російських військ від кордонів України, а також повної відмови РФ від своїх агресивних намірів перерозподілу Європи на зони впливу.

Крім того, український парламент закликає не допустити з боку РФ продовження шантажу та погроз повномасштабним вторгненням в Україну в обмін на гарантії нерозширення Організації Північноатлантичного договору та недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України, а також перегляду основоположних принципів європейської безпеки.

Серед іншого, ВР закликає сприяти зміцненню обороноздатності України, розбудові її Збройних сил відповідно до стандартів НАТО; підтримати прагнення України щодо визнання її європейської перспективи та визначення конкретних часових рамок та модальностей подальшої інтеграції нашої держави до НАТО; використати всі можливі міжнародні політико-дипломатичні механізми щодо Росії з метою припинення розширення агресивних дій та нарощування присутності російських військових сил на кордоні з Україною.

ВР також закликає посилити санкційний тиск на державу-окупанта до повного припинення нею збройної агресії та відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних державних кордонів.

Постанова набирає чинності з дня її ухвалення.