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Україна зобов'язалась відмовитись від використання вугілля. Але не зараз

09:25
Україна долучається до екологічниї ініціатив - фото 1
Україна долучається до екологічниї ініціатив / ОПУ

На кліматичному саміті COP26 у Глазго більше 40 країн, серед яких і Україна, погодилися поступово відмовитися від використання викопного вугілля.

Країни-споживачі вугілля, включаючи Канаду, Польщу, Україну та В’єтнам, поступово припинятимуть використання вугілля для виробництва електроенергії.

Багатші та більші країни зроблять це у 2030-х роках, а менші країни – у 2040-х. Таким чином, на зміну скандальній схемі Ротердам+ має прийти схема Глазго-мінус.

Країни-підписанти зобов’язуються відмовитися від будівництва нових вугільних електростанцій та інвестування в цю галузь.

Мета "залишити вугілля в історії" була ключовим питанням для Великобританії як господаря саміту COP26, який має на меті поставити світ на шлях обмеження глобального опалення.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, використання вугілля є однією з найбільших причин викидів парникових газів, а використання палива, що забруднює довкілля, відновилося після тимчасового зниження викидів, викликаного минулорічними карантинами.

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уголь экология Новини Украина
Українська правда
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