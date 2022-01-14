Україна зазнала потужної хакерської атаки

Обережно, хакери

У ніч з 13 на 14 січня в Україні сталась глобальна атака на урядові сайти. Зокрема, не працювали сайти Міносвіти, МЗС, ДСНС, Кабміну та Дії.

Про глобальну атаку повідомило Міністерство освіти у фейсбуці. У повідомленні порадили користуватись інформацією з офіційних соцмереж.

На всіх сайтах після "зламу" було антиукраїнське повідомлення на 3 мовах: українською, російською та польською.

З огляду на написане, схоже, що це писала людина з інтелектом 8-класника або нардепа Бужанського. Але швидше за все, це справа російських хакерів на службі держави-терориста.

"Українець! Всі ваші особисті дані були завантажені у спільну мережу. Всі дані на комп'ютері знищуються, їх неможливо відновити. Вся інформація про вас стала публічною, бійтеся та чекайте гіршого. Це вам за ваше минуле, сьогодення та майбутнє. За Волинь, за ОУН-УПА, за Галичину, за Полісся та за історичні землі", – мовилось у повідомленні кібертерористів.

Більшість сайтів міністерств наразі недоступні. Проте повідомлення ще є на сайті Міністерства аграрної політики.

У Міністерстві освіти на науки України запевнили, що фахівці працюють над ліквідацією несправностей. Розслідування проводить кіберполіція та Служба безпеки України.

Відреагував на хакерську атаку і речник МЗС Олег Ніколенко. Він підтвердив, що не працюють вебресурси низки державних органів.

"Наші спеціалісти вже займаються відновленням роботи ІТ-систем. Перепрошуємо за можливі незручності", – написав Ніколенко.