Україна заборонила поставки електроенергії з Росії та Білорусі

Україна рубає зв'язки з Білоруссю / АР

Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), до 1 жовтня заборонила імпорт електроенергії з Білорусі та Росії.

Відповідне рішення комісія ухвалила в середу, 26 травня.

Глава НКРЕКП Валерій Тарасюк не виключив, що комісія, найімовірніше, продовжить заборону на імпорт з Росії та Білорусі й після 1 жовтня.

Нацкомісія анулювала результати річних аукціонів, на яких була розподілена пропускна здатність електромереж на 2021 рік у частині міждержавних звʼязків між Україною і Росією з Білоруссю. Регулятор також доручив відшкодувати переможцям аукціонів кошти, сплачені за пропускну здатність.

Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі в січні 2021 року, після майже року заборони. Також у лютому електрику поставляли з Росії.13 травня президент Володимир Зеленський підписав закон про сертифікацію «Укренерго», який передбачає заборону на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі.

18 травня міністр енергетики Герман Галущенко направив звернення до НКРЕКП з проханням заборонити імпорт електроенергії з держав, які не є членами Енергетичного співтовариства ЄС — Росії та Білорусі. За його словами, цей імпорт суперечить стратегічним цілям України та загрожує її енергетичній безпеці. Ну, а захоплення літака з дисидентом Протасевичем підтвердило побоювання Галущенка.