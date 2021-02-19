Україна ввели санкції проти Медведчука та його прихвостнів

Україна почала карати своїх ворогів

У п'ятницю, 19 лютого, відбулося засідання РНБО, на якому були прийняті важливі рішення по захисту державності.

Як повідомив учасник наради - голова МВС Арсен Аваков, РНБО прийняла рішення ввести санкції проти нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Також під санкції попали 8 його поплічників та 19 юридичинх осіб, пов'язаних з кумом Путіна. Санкції стосуються також п'яти літаків, на яких здійснювалися перельоти за маршрутом Київ – Москва.

Всі їх відоми активи будут заморожені.

Повний список осіб, що попали під санкції:

Костянтин Вацьковський (громадянин РФ),

Віталій Донченко (громадянин РФ),

Наталья Лавренюк,

Сергій Лисогор (громадянин РФ),

Оксана Марченко - дружина Медведчука, на яку той переписав свої активи,

Олександр Маслюк (громадянин РФ),

Віктор Медведчук,

Михаїл Попов (громадянин РФ).

Підстава - "фінансування терроризму".

Таким чином, все відоме майно Медведчука та Марченко буде заарештоване.

На початку лютого РНБО ввела санкції проти правої руки Медведчука - Тараса Козака, завдяки цьому було заблоковано віщання антиукраїнських телеканалів. Нині прийшла черга їх власника.