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Україна ввели санкції проти Медведчука та його прихвостнів

17:59
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Україна почала карати своїх ворогів

У п'ятницю, 19 лютого, відбулося засідання РНБО, на якому були прийняті важливі рішення по захисту державності.

Як повідомив учасник наради - голова МВС Арсен Аваков, РНБО прийняла рішення ввести санкції проти нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Також під санкції попали 8 його поплічників та 19 юридичинх осіб, пов'язаних з кумом Путіна. Санкції стосуються також п'яти літаків, на яких здійснювалися перельоти за маршрутом Київ – Москва.

Всі їх відоми активи будут заморожені.

Повний список осіб, що попали під санкції:

  • Костянтин Вацьковський (громадянин РФ),
  • Віталій Донченко (громадянин РФ),
  • Наталья Лавренюк,
  • Сергій Лисогор (громадянин РФ),
  • Оксана Марченко - дружина Медведчука, на яку той переписав свої активи,
  • Олександр Маслюк (громадянин РФ),
  • Віктор Медведчук,
  • Михаїл Попов (громадянин РФ).

Підстава - "фінансування терроризму".

Таким чином, все відоме майно Медведчука та Марченко буде заарештоване.

На початку лютого РНБО ввела санкції проти правої руки Медведчука - Тараса Козака, завдяки цьому було заблоковано віщання антиукраїнських телеканалів. Нині прийшла черга їх власника.

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Виктор Медведчук Арсен Аваков СНБО Санкции Новини Украина
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