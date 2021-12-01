Україна вимагає від НАТО гарантій у разі нападу росіян

Українська дипломатія діє з позиції сили / МЗС

Україна закликає НАТО посилити військову співпрацю і підготувати санкції та інші заходи, щоб стримати Росію від нападу.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав 1 грудня в Ризі, де триває зустріч НАТО на рівні міністрів закордонних справ, і тема концентрації російських військ поблизу українських кордонів є однією з тем обговорення.

«Ми будемо закликати союзників приєднатися до України у створенні пакету стримування», – сказав Кулеба, додавши, що країни альянсу мають підготувати економічні санкції проти Росії, якщо вона «вирішить обрати найгірший сценарій».

У перший день зустрічі міністри оборонного блоку, що складається з 30 країн, попередили Росію, що вона заплатить високу ціну за будь-яку нову військову агресію проти України. Того ж дня російський лідер Володимир Путін застеріг західний військовий альянс від перетину озвучених ним «червоних ліній» щодо України.

Україна, яка прагне стати членом НАТО, стверджує, що Росія утримує понад 100 тисяч військових і важкої техніки поблизу кордону. Це відбувається після масштабних військових навчань Росії на початку цього року, що викликає побоювання про можливе вторгнення. Росія, яка захопила Крим у 2014 році і підтримує гібридні сили на Донбасі, заперечує планування нападу і звинувачує Україну та її західних союзників в ескалації напруженості.