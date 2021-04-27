Україна виходить з третьої хвилі COVID-19

Третя хвиля - все? / УНІАН

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов у вівторок повідомив, що третя хвиля епідемії коронавірусу вже пішла по нисхідній.

«Наша країна розпочала поступовий вихід з третьої хвилі коронавірусної хвороби. У порівнянні минулого тижня з позаминулим кількість захворілих зменшилася з майже 92 тисяч до 77 тисяч ... Також кількість госпіталізованих у порівнянні минулого тижня з позаминулим зменшилася на майже 3 400 осіб. Ці цифри говорять про те, що ситуація стабілізується», - сказав Степанов.

Міністр поінформував, що рівень захворюваності знижується у всіх регіонах та Києві, рівень завантаженості ліжок в лікарнях, що надають меддопомогу хворим на COVID-19, перевищує встановлені показники лише в Донецькій області.

За словами Степанова, загальний показник завантаженості ліжок в лікарнях по країні складає 52%. На червоному рівні епіднебезпеки знаходиться 10 областей, 9 — в помаранчевій зоні, 6 регіонів - в жовтій.

За минулу добу, 26 квітня, в Україні зареєстрували 7 915 нових випадків коронавірусної хвороби, летальних випадків - 432.