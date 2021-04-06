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Україна відмовилась вести переговори з окупантами у Мінську

09:32
Україна не хоче мати нічого спільного з окупантами - фото 1
Україна не хоче мати нічого спільного з окупантами / Ліга

Українська делегація у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу відмовилася продовжувати переговори в Мінську. Причиною такого рішення стало вороже ставлення до України чільного незаконного керівництва Білорусі та його зв'язки з Москвою.

Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив віцепремʼєр — міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, заступник голови української делегації в ТКГ Олексій Резніков.

«Ми категорично повідомили, що не братимемо участі в засіданнях ТКГ, якщо раптом завершиться карантин і буде запропоновано продовжити консультації, як і раніше, у Мінську», — зазначив він.

Міністр пояснив, чому українська делегація не направлятиме своїх членів до Мінська «для зустрічей в реальному житті».

«Все одно доведеться шукати для зустрічей іншу країну та інше місто. Я думаю, оскільки сьогодні Білорусь поки перебуває під впливом Російської Федерації, то для нас немає довіри до цієї території. Сьогодні там домінує певна думка проросійського напряму й антиукраїнського характеру», — сказав Резніков.

Раніше очільник української делегації в ТКГ, перший президент Леонід Кравчук заявив, що представники України не братимуть участь у консультаціях політичної підгрупи, поки з переговорів не виключать заочно засуджену за тероризм «суспільну експертку» від «ДНР» Майю Пирогову.

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Бабель
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