Україна відкриває вперше власний національний павільйон на Web Summit

Нація стартапів дебютує на Web Summit 2021

У 2021 році на найбільш відомій та масовій події у світі хай-тек Web Summit, Україна матиме власний стенд, де буде презентована вітчизняна технологічна екосистема.

Це стало можливим завдяки спільним зусиллям співорганізаторів — Українського фонду стартапів, Міністерства цифрової трансформації, Міністерства закордонних справ, Посольства України в Португалії, Sigma Software Group, Українського Хабу, Європейської Бізнес Асоціації, цифрової агенції iplace та партнерів.

Цього року саміт збире не менше 2 тисяч стартапів, 1,1 тисячі інвесторів й 2,2 тисяч представників ЗМІ.

1 листопада Web Summit повертається в столицю Португалії для проведення першого за два роки офлайн-заходу. Серед спікерів — головний розробник Всесвітньої павутини Тім Бернерс-Лі, президент Microsoft Бред Сміт, співзасновник Twitter Біз Стоун, технічний директор Amazon доктор Вернер Фогельс, легенда боксу Володимир Кличко та інші.

Українці на Web Summit

Незважаючи на те, що це перший офіційний стенд України на саміті, українці організовують суміжні заходи на Web Summit ще з 2017 року.

Так, у 2017 році спільнота UTEW Tech Tribe організувала український мітап для більш ніж 150 гостей зі спікерами з США, Німеччини та Ірландії.

У 2019 році було проведено Surf Pitch Night. Подію організували гравці української технологічної екосистеми (UTEW Tech Tribe, TechUkraine, IT Ukraine), державні установи (Офіс з просування експорту) за підтримки міжнародних НГО та фондів (USAID Україна, GIZ Україна, Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України»).

Понад 20 засновників стартапів презентували свої продукти 200 міжнародним гостям з Techstars, Startup Lisboa та інших провідних акселераторів й фондів. Того ж року інноваційний парк UNIT.City організував українську вечірку, на якій зібралося понад 300 гостей.

Наступний крок: Український павільйон

В цьому році наша країна робить значний крок уперед, організовуючи перший національний павільйон, аби представити свої провідні стартапи, ІТ-сервісні компанії, фонди та інновації в кращому світлі.

Сьогодні український ІТ-сектор переживає справжній підйом, розвиваючись в п'ять разів швидше (25%), ніж в середньому по світу (4-6%).

Організатори проведуть спеціальну презентацію, яку буде включено в офіційну програму Web Summit та українську вечерю. 2-го листопада відомі українські технологічні компанії представлять українську технологічну екосистему. Генеральний партнер презентації — венчурна компанія Digital Future, яка спеціалізується на посівних та ранніх стадіях інвестиціях в технологічні компанії з українською ДНК.

Крім того, для підтримки й зміцнення бренду України як високотехнологічної держави — Віце-прем'єр-міністр, Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров виступить з окремою презентацією на одному з майданчиків Web Summit.

Міністр презентуватиме основні досягнення української цифровізації за останні 2 роки з акцентом на екосистему Дія. У планах також висвітлити теми, які можуть бути цікаві інвесторам та IT-фахівцям: спеціальний спецрежим Дія City, оптимізація оподаткування для IT-індустрії та проект e-Residency.

Пізніше ввечері в одному із закладів Лісабона відбудеться спеціальний український вечірній прийом. Партнери цього заходу — «Київстар», провідна українська телекомунікаційна компанія, член міжнародної телекомунікаційної групи VEON та інноваційний парк UNIT.City.

Крім того, 14 команд представлять свої стартапи інвесторам. 10 були відібрані та проспонсовані Українським фондом стартапів на конкурсній основі. Це наступні стартапи — SPOKK, Organization GG, Wantent, GIOS, Carbominer, Skyworker, Clasee, DJOOKY, AutoBI, Finmap. Вони отримають промо-ваучер з фінансуванням до $3 тисяч на команду*.

Ще 4 стартапи будуть обрані та підтримані Ukrainian Hub (за сприяння CRDF Global).