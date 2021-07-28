Україна святкує 1033-ю річницю хрещення Київської держави

Епіфаній провів молебень до 1033-ї річниці Хрещення Київської Руси-України / Укрінформ

З цієї нагоди у Києві біля пам’ятника святому рівноапостольному князю Володимиру відбувся молебень, який звершив предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Молебень до 1033-й річниці хрещення Київської Руси-України та Дня вшанування пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира – хрестителя Русі.

Він відбувся по завершенні Священної літургії, що проходила у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі.

“Сердечно вітаю всіх вас з днем пам’яті святого рівноапостольного великого київського князя Володимира та 1033-ою річницею хрещення княжої Київської держави Руси-України... В цей урочистий день наша найперша мета, заради якої ми зібралися, - піднести подяку Творцеві та прославити хрещеного батька українського народу Святого князя Володимира. Але прославлення має полягати не лише у богослужінні та молитвах, у спогадах про минуле. Воно має втілюватись у справах сьогодення. І такою нашою спільною справою є утвердження Помісної Української Православної Церкви і її єдності”, - наголосив, зокрема, у своєму слові під час літургії Епіфаній.

Після служби архієреї та священнослужителі церков України, капелани та віряни попрямували до пам’ятника князю Володимиру, де відбувся молебень, який завершився виконанням Гімну України.

Як повідомляв Укрінформ, ПЦУ 27 липня розпочала у Києві заходи з нагоди 1033-ї річниці хрещення Руси-України. У Михайлівському соборі відбулося всенічне бдіння, яке очолив митрополит Епіфаній.

У вівторок, 27 липня, напівлегальна церква Московського патріархату провела численний хресний хід. Він пройшов з численними порушеннями й ніс великий епідеміологічний ризик. Водночас Православна церква України з огляду на коронавірус, як і торік, відмовилася від проведення багатолюдного хресного ходу. Московські попи на те не зважали та зігнали на спеку десятки тисяч людей.

В Україні щороку 28 липня відзначають День Хрещення Руси-України. Це свято встановлено згідно з указом Президента від 25 липня 2008 року. Цього ж дня Православна церква вшановує пам’ять рівноапостольного князя Володимира – хрестителя Русі.