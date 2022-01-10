Україна скоротить термін дії COVID-сертифікатів

Термін дії COVID-сертифікатів скоротять / Дія

З 10 січня в ЄС скорочено термін дії документів про вакцинацію від COVID-19, Україна також готується скоротити термін дії ковід-сертифікатів до 270 днів.

Про це розповіла заступник міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.

“Таке рішення було прийнято в грудні, і сьогодні воно набрало чинності на рівні країн ЄС, тобто воно набрало чинності. І ми також готуємо таке саме рішення на рівні українського законодавства. Воно буде прийнято орієнтовно цього тижня. Термін дії ковід-сертифікатів буде скорочено - вже не один рік, а 270 днів”, - сказала Карчевич.

Також заступник міністра повідомила, що Україна готується приєднатися до глобальної мережі ковід-документів, яка охоплює понад 80 країн світу. Нині Україна входить до довірчої мережі ЄС, яка охоплює 60 країн світу, і українці мають змогу подорожувати до цих країн, пред’являючи цифрові сертифікати чи то про вакцинацію, чи про одужання, чи про тестування.

“Україна вже направила запит про приєднання до глобальної мережі, на сьогодні йдуть технічні консультації. І відповідно як будуть готові всі країни, які висловили бажання приєднатися, думаю, що це протягом кількох місяців, ми зможемо заявити, що Україна вже дає змогу подорожувати до великої кількості країн світу”, - сказала Карчевич.

Вона додала, що це стосуватиметься людей, які матимуть ковід-сертифікати про вакцинацію, або про одужання від коронавірусної хвороби.