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Україна схвалила однодозову вакцину проти коронавірусу Janssen

18:42
Вакцина Janssen отримала зелене світло - фото 1
Вакцина Janssen отримала зелене світло

Кабінет міністрів 18 серпня додав препарат Janssen (Johnson&Johnson) до списку вакцин проти коронавірусу, після вакцинації якими видаватиметься COVID-сертифікат.

Тепер, згідно зі змінами, внесеними до карантинної постанови, COVID-сертифікат видаватиметься після щеплення такими вакцинами:

  • Pfizer&BioNTech;
  • CoronaVac;
  • CoviShield;
  • AstraZeneca;
  • Vaxveria;
  • Moderna;
  • Janssen.

Також 18 срепня уряд дозволив не проходити самоізоляцію тим, хто перетинає український кордон і має COVID-сертифікати про вакцинацію хоча б однією дозою препарату або одужання від коронавірусу. Те ж саме стосується й перетину контрольних пунктів в’їзду-виїзду на лінії розмежування.

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