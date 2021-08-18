Україна схвалила однодозову вакцину проти коронавірусу Janssen

Вакцина Janssen отримала зелене світло

Кабінет міністрів 18 серпня додав препарат Janssen (Johnson&Johnson) до списку вакцин проти коронавірусу, після вакцинації якими видаватиметься COVID-сертифікат.

Тепер, згідно зі змінами, внесеними до карантинної постанови, COVID-сертифікат видаватиметься після щеплення такими вакцинами:

Pfizer&BioNTech;

CoronaVac;

CoviShield;

AstraZeneca;

Vaxveria;

Moderna;

Janssen.

Також 18 срепня уряд дозволив не проходити самоізоляцію тим, хто перетинає український кордон і має COVID-сертифікати про вакцинацію хоча б однією дозою препарату або одужання від коронавірусу. Те ж саме стосується й перетину контрольних пунктів в’їзду-виїзду на лінії розмежування.