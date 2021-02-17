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Україна повертається до адаптивного карантину

13:45
Не забуваймо масочки - фото 1
Не забуваймо масочки / Пресслужба Кабміну

Кабінет Міністрів у середу ухвалить рішення, яким подовжить дію карантинних обмежень в Україні: таким чином, із наступного тижня буде діяти адаптивний карантин.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на черговому засіданні уряду. «Рішення вступить у дію наступного тижня, тому усі українці матимуть змогу з ним ознайомитися, підготуватися», - сказав Шмигаль.

За його словами, КМУ планує запровадити на території України в цілому або на території регіонів зелений, жовтий, помаранчевий або червоний рівні епіднебезпеки та продовжити на період дії карантину обмежувальні протиепідемічні заходи, запровадити додаткові заходи для окремих регіонів за результатами оцінки епідпоказників.

"Хочу анонсувати повернення до моделі адаптивного карантину, коли у межах області встановлюватимуть той чи інший рівень карантинних обмежень: в залежності від епідеміологічної ситуації передбачається 4 рівні епідеміологічної небезпеки, кожен з яких має чіткі обмеження, критерії, визначення", - сказав Шмигаль.

Окрім цього, планується продовжити для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режим надзвичайної ситуації до 30 квітня 2021 року.

Планується також встановити процедури щодо впровадження та скасування відповідних додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів та порядок інформування про набуття ними чинності. Зміни у разі ухвалення набудуть чинності з 22 лютого.

В Україні станом на 17 лютого лабораторно підтверджено 1 280 904 випадки COVID-19, з них за останню добу – 4 286.
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Укрінформ
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