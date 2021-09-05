Україна посіла шосте місте у медальному заліку Паралімпіади 2020
Молодці! / 24 канал
У Токіо завершилися змагання на Паралімпійських іграх. У неофіційному медальному заліку збірна України фінішувала на шостому місці.
Українські атлети впродовж 12 днів здобули 24 золотих, 47 срібних і 27 бронзових медалей. Найтитулованішим спортсменом Ігор став плавець Максим Крипак.
За загальною кількістю нагород Україна стала п’ятою. Більше медалей здобули паралімпійці з Китаю, Великої Британії, команди Паралімпійського комітету Росії та США.
Вже вранці 5 вересня більшість героїв спортивного року повернулися на батьківщину.
98 медалей - це другий результат в історії Паралімпійських ігор для України після ігор в Ріо (117 медалей).
- Вперше з 2004 року українська збірна не змогла потрапити до топ-5 медального заліку Паралімпіади (включаючи як літні, так і зимові Ігри).
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