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Україна посіла шосте місте у медальному заліку Паралімпіади 2020

12:11
Молодці! - фото 1
Молодці! / 24 канал

У Токіо завершилися змагання на Паралімпійських іграх. У неофіційному медальному заліку збірна України фінішувала на шостому місці.

Українські атлети впродовж 12 днів здобули 24 золотих, 47 срібних і 27 бронзових медалей. Найтитулованішим спортсменом Ігор став плавець Максим Крипак.

За загальною кількістю нагород Україна стала п’ятою. Більше медалей здобули паралімпійці з Китаю, Великої Британії, команди Паралімпійського комітету Росії та США.

Вже вранці 5 вересня більшість героїв спортивного року повернулися на батьківщину.

98 медалей - це другий результат в історії Паралімпійських ігор для України після ігор в Ріо (117 медалей).

  • Вперше з 2004 року українська збірна не змогла потрапити до топ-5 медального заліку Паралімпіади (включаючи як літні, так і зимові Ігри).
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