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Україна перейде на зимовий час в останню неділю жовтня

09:37
Осінь - радісна пора - фото 1
Осінь - радісна пора

У ніч проти 31 жовтня, неділі, о 4 годині ранку українці переходять на зимовий час, тобто переводять стрілки годинника на 1 (одну) годину назад.

Переведення годинників в Україні на зимовий і літній час здійснюється майже чотири десятиліття, і за традицією стрілки зрушують восени та навесні - в останню неділю жовтня і в останню неділю березня.

Цьогоріч українці перейдуть на зимовий час уночі проти 31 жовтня, о 4 годині ранку. Таким чином наступна доба у вихідний день автоматично збільшиться на годину.

Переведення годинників в Україні регламентується постановою Кабміну від 13 травня 1996 року №509 «Про порядок обчислення часу на території України».

«Літній» і «зимовий» порядок обчислення часу вперше був запроваджений у Великій Британії в 1908 році для економії та раціональнішого розподілу електроенергії впродовж доби. В СРСР перехід на зимовий час і навпаки регулярно почав здійснюватися з 1981 року.

До речі, Верховна Рада у березні поточного року відправила на доопрацювання в комітет законопроєкт №4201 «Про обчислення часу в Україні», який пропонує скасувати сезонні переведення годинників і, таким чином, залишити в Україні «зимовий» час.

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Укрінформ
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