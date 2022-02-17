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Україна отримає 1,2 мільярда євро допомоги від ЄС

09:03
Кабмін отримає ресурси для проведення реформ - фото 1
Кабмін отримає ресурси для проведення реформ

Європейський парламент у середу, 16 лютого, проголосував за пропозицію виділити Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги.

Пільговий кредит в рамках допомоги розділять на два транші, 600 млн євро кожен. Першу частину Україна отримає, щойно рішення затвердить Рада Європи, а ЄС та Україна схвалять Меморандум про взаєморозуміння. У документі визначать структурні реформи, виконання яких необхідно для отримання другої частини допомоги.

Відповідно, Україні доведеться попрацювати, аби отримати другий транш, Україні доведеться попрацювати. Крім того, що умовою для його отримання є виконання Меморандуму, Україні також повинна виконати всі узгоджені з МВФ структурні маяки.

Схвалена макрофінансова підтримка спрямована на те, аби частково перекрити потребу України у зовнішньому фінансуванні та підтримати проведення структурних реформ. А також – спонукати до євроінтеграції та імплементації заходів, визначених Меморандумом про Асоціацію з ЄС.

ЄС зауважує, що у ході першого перегляду МВФ програми stand-by у листопаді 2021 року, Фонд констатував наступне: обмеження доступу до фінансових ринків цьогоріч збільшить потребу України у фінансуванні дефіциту платіжного балансу на щонайменше 2,5 млрд доларів.

Крім того, геополітичне загострення, яке розпочалося ще у листопаді, призводить до відпливу капіталу, ослаблення гривні та спустошення міжнародних резервів.

Для того, аби надати Україні фінансову допомогу, Єврокомісія здійснить випуск бондів з терміном погашення до 15 років.

Крім основної кредитної лінії у 1,2 млрд євро, ЄС планує виділити Україні 120 млн євро грантових коштів на проєкти, спрямовані на підтримку стійкості країни.

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Європейська правда
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