Україна отримає 10 мільйонів доз вакцини Pfizer - президент домовився

Зеленський домовився / Офіс Президента

Україна уклала договір з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer про постачання 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.

Як повідомляє пресслужба голови держави, гаранта Конституції, а тепер, схоже, і здоров'я українців, 8 лютого Зеленський провів телефонну розмову з керівником компанії стосовно постачання вакцини, а у квітні домовленості були підтверджені офіційно.

«Сьогодні дуже важливий день для України і для українців – ми сьогодні нарешті підписали важливий контракт з компанією Pfizer на постачання 10 мільйонів доз вакцини Pfizer. Це дійсно складно було зробити, але завдяки розмові з керівником компанії Pfizer Альбертом Бурлою – в мене з ним була розмова 8 лютого – він пообіцяв, що зробить усе можливе й неможливе. І зробив це», – сказав Зеленський.

Наразі МОЗ для застосування в Україні зареєструвало вакцини американської компанії Pfizer, Covishield від Oxford/AstraZeneca та CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові, проте наразі виникла проблема - Індія призупинила поставки через брак вакцини у себе.

Таким чином, поява Pfizer, яка має кращий піар, стане у нагоді. Щоправда, в пресрелізі Президента не вказано про строки, коли омріяна вакцина з'явиться в Україні.