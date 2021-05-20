Україна отримала двох нових міністрів, третій на підході

Кубраков "зазнав" підвищення / Укравтодор

У четвер, 20 травня, Верховна Рада продовжили працювати у "турборежимі". Наслідками цієї роботи стало блискавичне призначення одразу двох нових міністрів.

Першим парламентарі дали нову роботу головному санітарному лікарю Віктору Ляшку. Він став очільником міністерства охорони здоров'я.

За це рішення проголосували 262 нардепи.

Він замінив Максима Степанова, на якого "повісили" провал вакцинації від коронавірусу.

Наступним став Олександр Кубраков. Голова "Укравтодору" 284 голосами "за" був підвищений до міністра транспорту та інфраструктури. Кубраков очолить Мінтранс замість Владислава Криклія, який протримався довгенько і працював одразу у двох Кабмінах, але "не пережив" травневого кадрового загострення.

Наступним має бути Олексій Любченко - головного податківця розглядають на позицію міністра економічного розвитку та першого віцепрем'єра. Любченко має замінити однокурсника Дениса Шмигаля Ігоря Петрашка. Але поки нардепи взяли паузу - чи то на обід, чи то, щоб послухати щорічну пресконференцію Президента.