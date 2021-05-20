Володимир Зеленський Карантин в Україні Війна на Донбасі Досьє

Україна отримала двох нових міністрів, третій на підході

12:39
Кубраков "зазнав" підвищення - фото 1
Кубраков "зазнав" підвищення / Укравтодор

У четвер, 20 травня, Верховна Рада продовжили працювати у "турборежимі". Наслідками цієї роботи стало блискавичне призначення одразу двох нових міністрів.

Першим парламентарі дали нову роботу головному санітарному лікарю Віктору Ляшку. Він став очільником міністерства охорони здоров'я.

За це рішення проголосували 262 нардепи.

Він замінив Максима Степанова, на якого "повісили" провал вакцинації від коронавірусу.

Наступним став Олександр Кубраков. Голова "Укравтодору" 284 голосами "за" був підвищений до міністра транспорту та інфраструктури. Кубраков очолить Мінтранс замість Владислава Криклія, який протримався довгенько і працював одразу у двох Кабмінах, але "не пережив" травневого кадрового загострення.

Наступним має бути Олексій Любченко - головного податківця розглядають на позицію міністра економічного розвитку та першого віцепрем'єра. Любченко має замінити однокурсника Дениса Шмигаля Ігоря Петрашка. Але поки нардепи взяли паузу - чи то на обід, чи то, щоб послухати щорічну пресконференцію Президента.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Виктор Ляшко Денис Шмыгаль Владислав Криклий Игорь Петрашко Алексей Любченко Максим Степанов Министерство инфраструктуры Министерство здравоохранения Министерство экономического развития Верховна Рада Укравтодор Новини Украина
Другое на тему
Зеленський три години відповідав на питання ЗМІ - фото 1
Велика пресконференція Президента України: головне
16:06
Олексій Любченко - новий міністр економіки - фото 1
Рада призначила нового міністра економіки
13:47
Труба будується - фото 1
США відмовились від додаткових санкцій для "Північного потоку-2"
09:25
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Крымская история - фото 1
Во имя общей беды. Почему украинцам и крымским татарам пора объединить усилия
18 мая, 12:35
Росія під виглядом акції пам'яті героїв Другої світової намагається зберегти свій вплив - фото 1
Побєдобєсіє: Як Росія намагається зберегти вплив в Україні
09 мая, 08:29
На Берлин? - фото 1
Королевство кривых зеркал. День Победы как праздник германофобии в России
08 мая, 17:40