Україна офіційно зареєструвала третю вакцину від коронавірусу

Китайська вакцина незабаром з'явиться в Україні

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав 9 березня наказ про реєстрацію китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac. Компанія "Лекхім" обіцяє доставити в Україну першу партію до 15 березня.

Китайську вакцину від COVID-19 CoronaVac виробництва компанії Sinovac Biotech Ltd зареєстрували "для екстреного медичного застосування". Таким чином, китайська вакцина стала третім ліцензованим препаратом від COVID-19 в Україні.

Раніше про реєстрацію вакцини повідомила група фармкомпаній "Лекхім", яка займеться поставками цієї вакцини в Україну та є уповноваженим представником китайської Sinovac Biotech. Препарат CoronaVac належить до так званих інактивованих типів вакцин, який активно використовують у світі проти хвороб багато років.

У "Лекхім" обіцяли привезти перші дози цієї вакцини в Україну до 15 березня. Всього ж цього місяця до України має надійти 700 тисяч доз.

Україна підписала контракт на постачання 1,9 мільйона доз цієї вакцини. Дотепер в Україні зареєстрували вакцини від коронавірусу компаній Biontech/Pfizer і AstraZeneca.

Нагадаємо, вакцинація в Україні почалася 24 лютого. Того ж дня до країни прибула перша партія вакцин Covishield, яка є ліцензійною назвою вакцини AstraZeneca для виробництва в Індії.

Зазначимо, що на тимчасово окупованих територіях України в Криму та на Донбасі росіяни почали "колоти" українцям свій вакцинний шмурдяк під назвою "Спутнік-Вє".