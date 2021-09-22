Україна офіційно не визнає фейкові "вибори" до російського парламенту

Верховна Рада України визнає "вибори" незаконними, а Державну Думу РФ – нелегітимною / Пресслужба ВР

Верховна Рада ухвалила постанову «Про Заяву Верховної Ради України щодо нелегітимності виборів депутатів Державної Думи Російської Федерації 2021 року».

Документ підтримали 322 депутати.

«Верховна Рада України визнає чергові вибори депутатів Державної Думи Російської Федерації 2021 року незаконними, а сформовану за їх результатами Державну Думу Російської Федерації – нелегітимною та закликає парламенти іноземних держав та міжнародні парламентські організації надати належну оцінку фальсифікованим парламентським виборам в Російській Федерації, фактам незаконного голосування на території незаконно окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а також участі у цих виборах громадян України з тимчасово окупованої Російською Федерацією частини території в Донецькій та Луганській областях», - йдеться у заяві парламенту.

Нагадаємо, 17-19 вересня РФ провела так звані "вибори" до Державної думи, в тому числі й в окупованому українському Криму. Також до виборів залучили жителів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

За даними ЗМІ, в окупованому Криму явка станом на 19 вересня склала 47%.

ЦВК Росії підрахувала 100% голосів. Вперше за 17 років туди пройшли п'ять партій. Однак партія Путіна «Єдина Росія» отримала більшість голосів - 49,82%.

Фейкові "вибори" до Держдуми РФ не визнали Туреччина, США і Євросоюз.

Служба безпеки України вже передала Раді нацбезпеки і оборони списки осіб, проти яких введуть санкції через вибори до російської Держдуми. Також СБУ відкрила кримінальну справу проти організаторів та всіх громадян України, хто взяв участь в голосуванні на території Криму, інкримінуючи їм державну зраду.