Україна не планує купувати електроенергію ні в Путіна, ні в Лукашенка

Поновлення імпорту електроенергії з Росії й Білорусі не розглядають / Міненерго

Міністерство енергетики України заявляє, що не розглядає питання комерційного імпорту електроенергії з Росії та Білорусі для проходження опалювального сезону.

«Для планового проходження опалювального сезону в Міненерго питання комерційного імпорту з Росії та Білорусі не розглядається. Міненерго зверталося до НКРЕКП з пропозицією заборони імпорту з Росії та Білорусі. Щодо стану накопичення вугілля, то збільшений майже у 2 рази в серпні графік накопичення передбачає можливість сталого проходження осінньо-зимового періоду в найбільш критичних умовах», – йдеться в повідомленні Міненерго від 12 жовтня.

За повідомленням, питання добровільного або примусового обмеження споживання електроенергії «не стоять на порядку денному».

Наприкінці вересня Національна комісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) продовжила заборону на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі до 1 листопада.

26 травня український регуляторний орган заборонив імпорт електроенергії з Росії і Білорусі до 1 жовтня.