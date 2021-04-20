Україна, можливо, пройшла третю хвилю коронавірусу

Степанов вірить у краще / УП

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов припустив, що в Україні третя хвиля COVID-19 пішла на спад. Минулого тижня в Україні зафіксовано на 13,5 тисяч менше хворих на COVID-19, ніж позаминулого, а також зменшилася кількість госпіталізацій.

«Ми знаходимося в третій хвилі коронавірусної хвороби. Ми всі бачимо, як важко і з якою кількістю випадків кожного дня ми стикаємося, але, в той же час, ми можемо констатувати, що ми пройшли пік захворюваності... Якщо порівняти цифри захворюваності на минулому тижні до позаминулого, то ми маємо майже на 13,5 тисяч менше захворілих, ніж було на позаминулому тижні. Така сама ситуація по кількості госпіталізацій - на 3,5 тисячі людей менше було госпіталізовано на минулому тижні порівняно з позаминулим», - сказав Степанов.

Разом з тим, за його словами, в 12 регіонах, які перебувають на червоному рівні епіднебезпеки, ситуація залишається напруженою.

Найважча ситуація залишається в Києві, де зайнято 75% ліжок з киснем, Київській області (зайнято 70% ліжок з киснем), Сумській (зайнято 69,5% ліжок з киснем), Одеській (зайнято 73% ліжок з киснем) областях. Також важка ситуація в Миколаївській та Харківській областях.