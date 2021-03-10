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Україна - у трійці лідерів Європи за темпами поширення COVID-19

08:27
Третя хвиля вже тут - фото 1
Третя хвиля вже тут

Третя хвиля коронавірусу - вже вирує в Україні та набирає обертів. Стрімке поширення вірусу пов'язують із новим штамом, так званим, британським.

Україна опинилась поміж лідерів за темпами поширення коронавірусу у Європі. Найбільше нових випадків зараження фіксують в Італії, Польщі та у нас.

За перший тиждень весни кількість інфікованих збільшилася на 10 тисяч, у порівнянні з останнім тижнем зими.

У "червоній" зоні вже Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська та Житомирська області. Таке стрімке поширення вірусу пов'язують із новим штамом, так званим, британським. Його виявили на Заході України.

Мутований "британський" та "південноафриканський" штами коронавірусу відрізняються коротким інкубаційним періодом в 1-3 днів, втричі більшою заразністю, зменшенням частки безсимптомних хворих чи легких форм захворювання, високою смертністю.

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