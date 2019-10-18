Украинский суд закрыл уголовное дело против главного палача "ЛНР"

Дело руководителя главной пыточной в "ЛНР" в 2014-м году заморозили

После нескольких лет стараний добиться хотя бы заочного приговора для бывшего полковника СБУ Аркадия Корниевского, который руководил одной из основных пыточных в Луганске, лично наносил увечья пленным бойцам и мирным жителям, а также убивал людей, наши судьи просто прикрыли его производство.

Об этом "Без Табу" сообщили пострадавшие от рук террориста, который в данный момент занимает одну из топовых должностей в "прокуратуре" недореспублики.

Аркадий Корниевский продолжает незаконную деятельность, и участвует в сажании за решетку похищенных по выдуманным "преступлениям" украинцев. Но, судя по всему, ни за эти преступления, ни за многочисленные другие, привлечь его к ответственности не удастся. Благодаря гуманной позиции судей и старательной работе вхожего в "ЛНР" государственного адвоката.

Специальное досудебное производство по Корниевскому представители военной прокуратуры вели с 2015-го года. Если бы служители Фемиды не старались затягивать дело против террориста, ему бы уже давно заочно впаяли едва ли не пожизненное, а боевик-предатель числился бы в розыске. Но до уголовного наказания судьи решили дело не доводить.

После нескольких лет рассмотрения производства в Сватовском суде, слива личных адресов пострадавших и свидетелей самому террористу, дело перекочевало в суд Кременной Луганской области. И уже на первом заседании коллегия в лице председательствующего судьи Евгения Акулова, а также его коллег Игоря Бескровного и Валерия Ковалева постановила... остановить досудебное расследование обвиняемого в особо тяжких преступлениях.

Аргументировали такое решение судьи тем, что "местонахождение обвиняемого неизвестно". И так-то оно и есть, поскольку он находится вне досягаемости для правоохранителей, только вот луганский палач таким образом может вообще остаться даже без заочно вынесенного наказания.

Вместо рассмотрения обвинительного акта служители Фемиды решили для проформы объявить Корниевского в розыск. А поскольку военную прокуратуру вот-вот расформируют, утырок из "ЛНР" после реинтеграции Донбасса станет полноценным жителем общества.