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Украинский суд закрыл уголовное дело против главного палача "ЛНР"

10:00
Дело руководителя главной пыточной в "ЛНР" в 2014-м году заморозили - фото 1
Дело руководителя главной пыточной в "ЛНР" в 2014-м году заморозили

После нескольких лет стараний добиться хотя бы заочного приговора для бывшего полковника СБУ Аркадия Корниевского, который руководил одной из основных пыточных в Луганске, лично наносил увечья пленным бойцам и мирным жителям, а также убивал людей, наши судьи просто прикрыли его производство.

Об этом "Без Табу" сообщили пострадавшие от рук террориста, который в данный момент занимает одну из топовых должностей в "прокуратуре" недореспублики.

Луганские прокуратура и суд слили палачу "ЛНР" адреса пострадавших и свидетелей

Аркадий Корниевский продолжает незаконную деятельность, и участвует в сажании за решетку похищенных по выдуманным "преступлениям" украинцев. Но, судя по всему, ни за эти преступления, ни за многочисленные другие, привлечь его к ответственности не удастся. Благодаря гуманной позиции судей и старательной работе вхожего в "ЛНР" государственного адвоката.

Специальное досудебное производство по Корниевскому представители военной прокуратуры вели с 2015-го года. Если бы служители Фемиды не старались затягивать дело против террориста, ему бы уже давно заочно впаяли едва ли не пожизненное, а боевик-предатель числился бы в розыске. Но до уголовного наказания судьи решили дело не доводить.

После нескольких лет рассмотрения производства в Сватовском суде, слива личных адресов пострадавших и свидетелей самому террористу, дело перекочевало в суд Кременной Луганской области. И уже на первом заседании коллегия в лице председательствующего судьи Евгения Акулова, а также его коллег Игоря Бескровного и Валерия Ковалева постановила... остановить досудебное расследование обвиняемого в особо тяжких преступлениях.

Украинский суд закрыл уголовное дело против главного палача 'ЛНР' - фото 189726

Аргументировали такое решение судьи тем, что "местонахождение обвиняемого неизвестно". И так-то оно и есть, поскольку он находится вне досягаемости для правоохранителей, только вот луганский палач таким образом может вообще остаться даже без заочно вынесенного наказания.

Украинский суд закрыл уголовное дело против главного палача 'ЛНР' - фото 189727

Вместо рассмотрения обвинительного акта служители Фемиды решили для проформы объявить Корниевского в розыск. А поскольку военную прокуратуру вот-вот расформируют, утырок из "ЛНР" после реинтеграции Донбасса станет полноценным жителем общества.

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"ЛНР" война на Донбассе терроризм суд Новости
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