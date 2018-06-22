Украинский адвокат приговорила Порошенко к пожизненному

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Петра Порошенко "осудила" действующий адвокат из "ДНР"

Российские террористы в пятницу, 22 июня, завершили свой фарс под названием "Народный трибунал". В годовщину начала "Великой отечественной" представители боевиков огласили свой приговор Петру Порошенко.

Само собой, президента Украины признали виновным в "геноциде населения Донбасса", "убийстве миллиардов детей" и только по недосмотру пропагандистов в ходе "трибунала" не рассматривали "фашистские склонности" Порошенко.

Казалось бы, подобная ахинея вполне вписывается в деятельность главарей недореспублик и одурманенных сюжетами по российскому ТВ жителей оккупированных городов, однако участвуют в "народном трибунале" не только идейные адепты "русского мира".

На "решающем" для Порошенко заседании, где президента приговорили к пожизненному, председательствовала Елена Шишкина - действующий член ассоциации адвокатов Украины.

Елена Шишкина - по-прежнему не лишена лицензии адвоката

В 2016-м году пособница террористов получила "удостоверение" от боевиков, а коллеги юриста не посчитали нужным лишить ее статуса адвоката и изгнать из своего профсоюза.