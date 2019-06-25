Украинских моряков освободят? Песков дал ответ
Украинских моряков освободят? Песков дал ответ
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, собирается ли Россия освобождать пленных украинских моряков.
Как оказалось нет, не собирается.
"Этот случай в Керченском проливе не является подсудным для этой судебной инстанции. В этом состоит позиция России. Конечно, полномочия суда просто не распространяются на эту ситуацию", - заявил Песков.
Отметим, что постановление об освобождении наших моряков принял Трибунал ООН. После выполнения вердикта, Россия должна отчитаться о своих действиях до 25 июня.
Иначе она рискует получить очередные санкции от наших западных союзников.
Напомним, российский правозащитный центр "Мемориал" признал украинских пленных моряков политзаключенными. Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.
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