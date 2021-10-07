Украина U-19 одержала первую победу в матчах отборочного турнира Евро-2022

Юношеская национальная команда Украины переиграла Мальту, стартовав с победы в квалификации чемпионата Европы по футболу 2022 (U-19).

Перед матчем аналитики букмекерской компании 1xBet, о бонусных предложениях которой можно узнать по ссылке, считали подопечных Владимира Езерского однозначными фаворитами. Украинцы оправдали ожидания болельщиков и экспертов: матч завершился со счетом 4:2.

Мальта вырвалась вперёд на 7-й минуте после гола Кросса. Но уже на 13-й Хромей реализовал пенальти и сравнял счёт. На 36-й минуте забил Ярмолюк. При счёте 2:1 команды отправились на перерыв.

В начале второго тайма наши футболисты увеличили преимущество: на 55-й минуте отличился Шостак. Однако Мальта сумела сократить отрыв уже через 3 минуты после точного удара Борга. В середине второй половины матча Шостак вновь поразил ворота соперников, оформив дубль. Этот гол стал последним в игре.

Следующим поединком нашей команды станет домашняя встреча со сборной Финляндии. Она состоится 9 октября и стартует в 13:00. В третьем туре (12 октября) «жёлто-синие» сыграют со сверстниками из Польши.

В квалификации на юношеский Евро-2022 участвуют 52 сборных. Она проходит с 6 октября 2021 по 1 июня 2022 года.