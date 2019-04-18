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Украина свободнее Мозамбика – западные СМИ

18 апреля, 09:30
Украина свободнее Мозамбика – западные СМИ - фото 1
Украина свободнее Мозамбика – западные СМИ

Украина в очередной раз стала героем одного из мировых рейтингов, которые столь часто публикуют западные организации. На этот раз речь идет о свободе.

Согласно данным международного сообщества "Репортеры без границ" по свободе СМИ Украина занимает 102-е место.

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В общем, у нас с гласностью дела обстоят похуже, чем в Ливане (101-е) или Кении (100-е), но все же получше, чем в Мозамбике (103-е).

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И само собой, мы свободнее запоребрика. Россия занимает в списке 149-е место, а соседняя Беларусь (153-е).

Самая катастрофическая ситуация сложилась в Туркменистане.

Украина свободнее Мозамбика – западные СМИ - фото 179657

Президент Туркменистана поднимает золотую штангу

Страна, возглавляемая великим Бердымухамедовым, в информационном плане уже давно стала походить на цирк. То президент песни поет, то стреляет куда попало, а то и на машине гоняет. И все это с благоговением освещают местные информагентства.

Украина свободнее Мозамбика – западные СМИ - фото 179656

А у кого все хорошо?

А хорошо все у тех, кто постоянно лидирует и в других рейтингах. В пятерку лидеров свободнейших стран вошли Норвегия, Финляндия, Швеция, Нидерланды и Дания. США каким-то чудом оказались аж на 48-м месте.

По каким критериям составлялся рейтинг - не совсем понятно, поэтому 100-процентно доверять данным рейтингам не стоит.

Украина свободнее Мозамбика – западные СМИ - фото 179658

Для справки

"Репортеры без границ" – международная негосударственная организация по защите прав человека, призванная оберегать свободу слова во всем мире. Основана в 1985 году (Монпелье, Франция).

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