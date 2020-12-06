Украина отмечает день своих Вооруженных сил

Героям слава! / МОУ

Сегодня - 6 декабря - День Вооруженных Сил Украины. Дата установлена в соответствии с Постановлением Верховной Рады от 19 октября 1993 года.

6 декабря 1991 года Верховная Рада Украины приняла закон «О Вооруженных Силах Украины», «Об обороне Украины», а 13-го декабря - Концепцию обороны и строительства Вооруженных Сил Украины, которые определили основные принципы и направления развития украинского войска.

Украина унаследовала от СССР одну из самых мощных группировок войск в Европе, оснащенную ядерным оружием и относительно современными образцами вооружения и военной техники, однако за 20 лет независимости украинская армия была почти уничтожена. На протяжении десятилетий происходили массовые сокращения кадровых военнослужащих, некоторые из военных сами в отчаянии бросали службу, не видя в армии никакой перспективы. Кроме внутренних факторов добавились и внешние: все это время Украина приходилось преодолевать огромное давление Москвы, которая всячески противились созданию в нашей стране дееспособных Вооруженных сил.

Переломным моментом в истории современной украинской армии стали события 2013-2014 годов: Революция Достоинства, оккупация русскими Крыма и части Донбасса. Несмотря на тотальную разруху в армии, измены, потери, огромное давление и коварство врага, украинским военным совместно с волонтерами удалось отстоять независимость родины и защитить собственный народ от агрессора.