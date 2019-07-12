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Украина направила в США запрос на покупку оружия

10:00
Украина хочет закупить у Штатов вооружение - фото 1
Украина хочет закупить у Штатов вооружение

В Конгрессе Штатов получили документ, свидетельствующий о том, что наша страна готова закупить летальное вооружение и снаряжение для бойцов ВСУ по программе прямых продаж.

Об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый. По его словам, речь идёт о тех видах орудия, которых никогда не было на вооружении украинских войск.

Штаты думают о поставках новых детальных вооружений в Украину

- Нам нужно было показать отсутствие коррупционной составляющей, касающихся тех поставок, которые идут с США, - подчеркнул Чалый. - А также то, что вооружение не попадёт к врагу из-за коррупционных действий чиновников.

Всего же в бюджете на покупку военной техники предусмотрены 11.5 миллиарда гривен. За эти деньги правительство и минобороны запланировало купить больше 3,6 тысяч единиц техники и 3 тысячи единиц стрелкового оружия.

Какое именно вооружение Украина хочет взять у Штатов, дипломаты пока не говорят.

Как известно, США не поставляли нашей стране летальное вооружение вплоть до 2017 года. Барак Обама ветировал все законопроекты Конгресса о поставках нам стрелкового оружия, ПТРК Javelin и многих других "вундервафель" для уничтожения русских. Пришедший ему на смену Дональд Трамп практчиески сразу согласился с необходимостью поставок смертельного орудия нашим бойцам.

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США летальное оружие война на Донбассе Валерий Чалый Новости
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