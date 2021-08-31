Украина и Россия: Мы больше не один народ

Героям слава / Офис Президента

Благодаря параду 24-го августа это поняли в России. И очень разозлились. Тактика изменилась.

Если мы не один народ с русскими, то мы другой народ, враждебный. А значит, нас можно мочить. И нужно. Теперь не только украинская власть, но украинские граждане враги России.

Как сказал, Карен Шахназаров, «не надо разделять». Это победа, скажу я вам. Не надо разделять. Украина отдельное государство - само себе выбирает президента и парламент, само несёт ответственность за свой выбор.

Так что, правда, не надо разделять. Лапшу по поводу хорошего царя и плохих бояр вешайте на свои уши. И вот, что интересно: за всё это единение в Украине Российкая власть должна поблагодарить только себя. Благодаря российскому вторжению и российской политике - благодаря вот таким вот шахназаровым и скабеевым, - кто бы ни баллотировался на пост президента Украины, какими бы ни были украинские элиты - большинство всегда проголосует за проевропейскую - а значит, антироссийскую, политику, а ОПЗЖ и прочие мертвечуки всегда будут политическими маргиналами.

Когда Владимир Путин аннексировал Крым, когда его рейтинг взлетал до небес, а электорат плакал в патриотическом экстазе, никто, вероятно, не думал, что это двусторонний процесс. И в Украине теперь никаких Майданов не будет ибо не будет никаких януковичей в президентском кресле, кругом сплошное ла-ла-ла!

И по поводу Парада. Даже не верится, что Путин в 2000-м году допускал вступление Росси в НАТО! А теперь НАТО главный враг. Ну это понятно, Альянс не любит, когда берут чужое и вообще нарушают покой. И до 2014-го года, до того, как российскому руководству попала под хвост империалистическая шлея, Россия гордилась иностранными войсками, маршировавшими по Красной площади 9-го мая. А теперь, видя те же войска на Крещатике, пропаганда кричит «фу»!

Ну так, фу на вас!

Наши пути расходятся всё дальше и дальше, и скоро единственное общее, что у нас будет - линия разграничения.