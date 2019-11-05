Украина борется с пластиком благодаря стартапам?

Украинские стартаперы зарегистрировали свою фирму в Польше

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Сегодня индустрия стартапов охватывает не только IT-технологии, компьютерные игры, мобильные приложения и интернет-казино. Эко-сфера пополнилась новыми борцами с пластиком. Однако в Украине ли?

Украинские стартаперы и основатели Greenbin.app участвовали в конкурсе стартапов под названием Huge Thing по программе Poland Prize. Команда, состоящая из украинцев Д. Кухарева и Е. Сидоренко, выиграли приз в размере более 55 тыс. EUR инвестиционных вложений в своё развитие. Более того, компания Google for startups предложила им рабочее место в своем офисе. Единственным условием Poland Prize было открытие и регистрация компании на территории Польши, что стартаперы сделали незамедлительно. Теперь Greenbin есть в Познани.

Разработка мотивирует бороться с пластиком

Greenbin.app является смарт-приложением для сдачи пластиковой тары взамен на бонус-вознаграждение. Программа разработан для платформы Android, но работы ведутся по разработке версии мобильного приложения на iOS.

Функции приложения

Сначала сканируется QR-код пластиковой бутылки, затем оставить его в локации мусорного бака согласно карте в приложении и дождаться подтверждения. После того как покупателя проверят, он сможет получить баллы и поменять их на новые товары или услуги.

Таким образом, производители пластиковой тары могут быть уверенными, что их пластиковая бутылка попадёт на переработку по назначению, а не на засорение окружающей среды. По словам Дмитрия Сухарева и Елены Сидоренко, их проект скорее можно назвать как «Google analytics для отходов». Программа нацелена на помощь изготовителям по достижению нормы по сбору и вторпереработке пластиковых отходов. До конца 2025 года в Евросоюзе эти нрмы планируются в размере 77%, а к 2029 до 90%.

Greenbin – не первые

Однако это не первая новость касательно удачного эко-стартапа. Совершенно недавно в издании LigaTech (на https://tech.liga.net/) было опубликована информация о том, что стартап Effa с основателями из Украины будет изготавливать зубные щетки из бумаги в Швеции с 2020 года. Почему щетки? Основатели сообщают, что на данный момент выкинутые пластиковые зубные щетки до сих пор где-то ещё существуют, ведь срок их разложения исчисляется сотнями лет. В дальнейшем ребята будут стремиться к тому, чтобы заменить пластиковые предметы гигиены (упаковки для шампуня, геля для душа, всевозможные тюбики) на разлагаемые бумажные.

Основатели разработали щетку из вторпереработанной бумаги и экологически безопасных веществ, которые не вредят природе. Основной ЦА стартапа являются туристы и путешественники, а также гостиницы, тюрьмы и авиакомпании. Даже компания Netflix обратила внимание на разработку украинского стартапа и будет использовать их детище при съёмках своих сериалов.

С чего всё начиналось и планы на будущее

Компании Effa всего год, но за этот год стартап смог победить в нескольких международных конкурсах и попасть на престижный международной акселератор стартапов в Нью-Йорке. Это международная компания-стартап, поскольку главный хед-офис находится в Киеве, юридически она зарегистрирована в Голландии, а производство наладили в китайском Шеньчжене.

К сожалению, украинские производства не смогли предоставить компании приемлемые условия для развития в собственном государстве. Именно поэтому ребята обратились в Китай и быстро нашли там производителя. Он за 3 недели сделал первые 20 пробных образцов. В будущем компания хочет найти производственную платформу всё-таки в Украине или по крайней мере перенести производственные мощности в Польшу. Отсюда ближе как по логистике, так и в плане сотрудничества с европейскими компаниями.

Другие важные проекты

Среди успешных украинских стартапов, что уже засветились на международных конкурсах невозможно не рассказать о: