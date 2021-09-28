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Угорщина та Росія влаштували газову змову проти України

09:30
Змова проти України - фото 1
Змова проти України

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що «здивовані і розчаровані» рішенням Угорщини підписати 27 вересня у Будапешті новий довгостроковий контракт із російським концерном «Газпромом» на постачання газу в обхід України.

«Вважаємо це виключно політичним, економічно необґрунтованим рішенням, ухваленим на догоду Кремлю і на шкоду національним інтересам України і українсько-угорським відносинам, що не відповідає принципам Договору про основи добросусідства та співробітництва між Україною і Угорською Республікою від 6 грудня 1991 року», – йдеться в заяві МЗС.

29-30 вересня у Будапешті мало відбутися п’яте засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва за співголовування голів МЗС двох країн, що стало б «черговим позитивним кроком у двосторонніх взаєминах».

«Сьогодні МЗС України ініціювало перенесення засідання Комісії на більш пізній термін, адже угорсько-російська газова угода матиме суттєвий вплив на енергетичну безпеку України та Європи, створює нові обставини, які вимагають всебічного аналізу ризиків і загроз, а також узгоджених дій країн регіону, щоб мінімізувати її негативні наслідки. Українська сторона також звернеться до Європейської комісії щодо надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди європейському законодавству в галузі енергетики», – наголосили в МЗС.

У Міністерстві заявили, що Угорщині і надалі вигідніше отримувати газ транзитом через розгалужену газотранспортну систему України, яка дозволяє найкоротшим шляхом безперебійно постачати газ до країн Європи.

«З сумом відзначаємо, що це рішення завдає шкоди позитивним результатам і тенденціям у двосторонніх українсько-угорських відносинах, для досягнення яких докладено багато зусиль та енергії особисто міністрами закордонних справ України і Угорщини Дмитром Кулебою і Петером Сійярто», – мовиться в заяві.

Мадяри теж мовчати не стали. Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто назвав втручанням в угорські справи реакцію України на укладену Будапештом угоду з Газпромом. Згідно з домовленостями, укладеними на 15 років, Росія поставлятиме до Угорщини 4,5 мільярда кубометрів газу. Умови угоди можуть бути переглянуті лише через 10 років. Контракт передбачає постачання газу через Сербію та Австрію.

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Венгрия Газпром МИД Украины Петер Сийярто Новини Украина
Радіо Свобода
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