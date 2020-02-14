Убийца сестры Ноздровской вышел по амнистии, а Россошанский-отец отказался от показаний

Россошанский-старший сменил показания после выхода сына на свободу

Сразу после выхода своего сына-убийцы Юрий Россошанский начал рассказывать о том, что с добившейся приговора для совершившего смертельное ДТП отпрыска Ириной Ноздровской он не расправлялся.

Об этом на своей странице в Facebook написала правозащитница Анна Маляр, по словам которой новости о деле Ноздровской не разгоняют намеренно из-за смены политических реалий.

Как утверждает юрист, после гибели Ирины Ноздровской некие политики хотели использовать ее смерть и поднять бунты против власти, сейчас же это делать не выгодно.

"В данный момент в этом деле может происходить что угодно, но общественного интереса нет. Или скорее наоборот, общественного интереса нет, поэтому в деле может произойти что угодно. А самое интересное начинается именно сейчас. Россошанский-сын, осужденный за смертельный наезд на младшую сестру Ирины Ноздровской, уже освобожден по амнистии. А Россошанский-отец, которого обвинили в убийстве Ирины, изменил свои показания в суде и теперь говорит, что это не он убивал, а его заставили признаться, - подчеркнула Маляр. - Конечно, одно его признание или наоборот отрицание собственной причастности не может быть положено в основу обвинения, а меняют показания в суде очень часто и по другим делам. Но Ирину Ноздровскую убивали очень жестоко и за это должны нести ответственность все причастные. Я была тогда не раз на месте преступления, и глубоко знаю ситуацию, могла задавать вопросы жене подозреваемого. И у меня есть свое мнение и выводы. Я считаю, что причастных более одного, но у нас так часто случается, что может вообще не найтись виноватых".

Как известно, Ирина Ноздровская два года пыталась наказать виновных в ДТП, во время которого погибла ее 26-летняя сестра. У погибшей осталась маленький ребенок. В сентябре 2015 года племянник районного судьи Дмитрий Россошанский, будучи пьяным, устроил смертельную аварию.

Только в 2017 году Ирине удалось добиться наказания для Россошанского. В конце мая суд приговорил его к 7 годам лишения свободы. Однако 27 декабря он едва ли не вышел из-под стражи - в Апелляционном суде Киевской области адвокат пытался обжаловать приговор и подвести своего клиента под амнистию, используя нарушения, допущенные судом первой инстанции.

Саму Ирину Ноздровскую нашли мертвой 1 января 2018-го. Следователи утверждают, что расправился с правозащитницей отец Дмитрия Россошанского Юрий.