У звичайного депутатика знайшлися біткоїни на мільярд доларів

Такий собі мільярдер / Фокус

Депутат Дніпровської міської ради В'ячеслав Мішалов в один момент став зіркою світового масштабу.

У Мішалова виявилося 18 тисяч біткоїнів - це приблизно на мільярд доларів.

Саме стільки він щиро вказав у своїй декларації.

Ця інформація навіть корегує склад український мільярдерів, що їх складає Форбс, та ставить депутату Дніпровської міської ради в один ряд з іншими товстосумами Ахметовим, Коломойським та Порошенком.

Всього у річних деклараціях за 2020 рік 652 українські чиновники задекларували 46 351 біткоїн на 75 мільярдів гривень. Серед власників криптовалюти є й народні депутати. Біткоїнами володіє Анатолій Урбанський (4 256) та Анна Скороход (162).