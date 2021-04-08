У звичайного депутатика знайшлися біткоїни на мільярд доларів
Такий собі мільярдер / Фокус
Депутат Дніпровської міської ради В'ячеслав Мішалов в один момент став зіркою світового масштабу.
У Мішалова виявилося 18 тисяч біткоїнів - це приблизно на мільярд доларів.
Саме стільки він щиро вказав у своїй декларації.
Ця інформація навіть корегує склад український мільярдерів, що їх складає Форбс, та ставить депутату Дніпровської міської ради в один ряд з іншими товстосумами Ахметовим, Коломойським та Порошенком.
Всього у річних деклараціях за 2020 рік 652 українські чиновники задекларували 46 351 біткоїн на 75 мільярдів гривень. Серед власників криптовалюти є й народні депутати. Біткоїнами володіє Анатолій Урбанський (4 256) та Анна Скороход (162).
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