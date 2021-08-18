У збірної України з футболу буде тимчасовий тренер

Олександр Петраков / УАФ

Виконком Української асоціації футболу затвердив Олександра Петракова виконуючим обов'язки головного тренера збірної України.

УАФ оголосила про призначення нового тренера о другій ночі 18 серпня.

Спеціаліст буде працювати з командою "до подальших рішень УАФ з даного приводу". Під цією фразою розуміється, що Петраков буде тимчасовим рішенням до того часу, як не з'явиться кращий варіант.

Раніше журналіст Ігор Циганик повідомляв, що Петраков готовий тренувати збірну до того моменту, як Сергій Ребров покине клуб "Аль-Айн" і зможе прийняти команду.

Олександр Петраков, чемпіон світу-2019 зі збірною U-20, готуватиме національну збірну до подальших виступів у кваліфікації ЧС-2022 у статусі виконуючого обов’язки головного тренера. У п'ятиденний термін Олександр Петраков має надати пропозиції щодо формування тренерського, адміністративного та медичного штабу.

Тренувальний збір команди стартує 29 серпня в Києві.

Збірна України зіграє проти Казахстану (1 вересня), Франції (4 вересня) та Чехії (8 вересня).

Олександр Петраков практично всю свою кар'єру тренував молодіжні збірні України різних вікових груп, а його головним успіхом стала перемога з командою U-20 на молодіжному Мундіалі-2019.