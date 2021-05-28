У Єгипті на курорті загинув колишній голова Служби зовнішньою розвідки

Генерал Гвоздь загинув на відпочинку / НВ

28 травня під час дайвінгу поблизу міста Дахаб (Єгипет, Синайський півострів) загинув колишній глава Служби зовнішньої розвідки Віктор Гвоздь. Йому було 62 роки.

Віктор Гвоздь разом з дружиною перебували на відпочинку в готелі Jaz Dahabeya Dahab.

Фатальним для нього стало бажання розважитися за допомогою дайвінга.

У ході занурення він зник - пізніше Гвоздя знайшли й доправили до медпункту, але врятувати життя не змогли.

Віктор Гвоздь був призначений главою СВР відразу після Майдану в лютому 2014 року. Він був звільнений указом Петра Порошенка 29 квітня 2016 року. У відставку Гвоздь вийшов у чині генерал-лейтенанта.

Після цього Гвоздь захистив докторську і створив і олчолив незалежний аналітичний центр геополітичних досліджень «Борисфен Інтел».