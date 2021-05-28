У Єгипті на курорті загинув колишній голова Служби зовнішньою розвідки
28 травня під час дайвінгу поблизу міста Дахаб (Єгипет, Синайський півострів) загинув колишній глава Служби зовнішньої розвідки Віктор Гвоздь. Йому було 62 роки.
Віктор Гвоздь разом з дружиною перебували на відпочинку в готелі Jaz Dahabeya Dahab.
Фатальним для нього стало бажання розважитися за допомогою дайвінга.
У ході занурення він зник - пізніше Гвоздя знайшли й доправили до медпункту, але врятувати життя не змогли.
Віктор Гвоздь був призначений главою СВР відразу після Майдану в лютому 2014 року. Він був звільнений указом Петра Порошенка 29 квітня 2016 року. У відставку Гвоздь вийшов у чині генерал-лейтенанта.
Після цього Гвоздь захистив докторську і створив і олчолив незалежний аналітичний центр геополітичних досліджень «Борисфен Інтел».