У Туреччині будують корвет для українських ВМС

У Туреччині відбулася церемонія закладки корвета для українських ВМС / ВМС України

У Туреччині за участю делегації Міністерства оборони України на чолі з командувачем Військово-морських сил контрадміралом Олексієм Неїжпапою відбулась урочиста церемонія закладки кіля корабля класу "корвет" для потреб ВМС.

Корвет було закладено на одному з суднобудівних підприємств в місті Стамбул Турецької Республіки. Загалом будівництво корвету типу "ADA" триває вже з 28 квітня 2021 року, але за турецькими традиціями лише після побудови частини секцій та корпусу проводиться урочиста церемонія закладки кіля корабля.

Відповідно до існуючих домовленостей в 2022 році корвет буде переправлено в Україну і вже в 2024 році він увійде до складу ВМС ЗС України.

«Це знакова подія для України та значний поштовх у розвитку її Військово-морських мил. Всі домовленості з Турецькою Республікою виконуються вчасно, а деякі з них навіть з випередженням встановлених строків, це ми бачимо на прикладі безпілотних літальних комплексів “Байрактар ТВ-2ˮ, які вже виконують завдання в інтересах нашої країни, - заявив контрадмірал Неїжпапа.

Закладка корвету є одним з кроків по відродженню українського флоту. Військово-морські сили України у 2021 році отримають розвідувальний корабель “Сімферополь”, два десантно-штурмових катери, три патрульних катери типу Island та дивізіонний комплект берегового ракетного комплексу РК-360МЦ "Нептун".