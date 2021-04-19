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У столиці України почалося щеплення вакциною Pfizer

19:48
Вакцинація в Києві набирає обертів - фото 1
Вакцинація в Києві набирає обертів / пресслужба КМДА

У понелілок, 19 квітня, у Києві почали робити щеплення вакциною Pfizer, у першій хвилі - утриманці та співробітники інтернатів для людей похилого віку.

Всього столиця отримала 4 680 доз цієї вакцини, повідомляє пресслужба КМДА.

Нею будуть щеплені утриманці та співробітники 10 київських муніципальних інтернатів для людей похилого віку та "Госпіталь ветеранів війни МОЗ України".

Процес щеплення забезпечують дві спеціально навчені для роботи саме з вакциною Pfizer мобільні бригади.

19 квітня вакцинували 120 людей із Київського геріатричного пансіонату, а другу дозу вони отримають через 21 день.

Із початку вакцинальної кампанії від COVID-19 у Києві вакциновано 42 748 осіб – столиця України займає перше місце в країні за темпами вакцинації.

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