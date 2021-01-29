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У співака Тіми Білоруських знайшли 2 кг гашиша - він під домашнім арештом

16:52
Наркотики в Мінську - не найкраще поєднання - фото 1
Наркотики в Мінську - не найкраще поєднання

Білоруська міліція виявили у популярного попсового співака Тіми Білоруських шалену кількість наркотиків і тепер він ризикує отримати 5 років в'язниці.

Про затримання співака першим повідомим телеграм-канал Меш. Сам музикант спершу спростовував цю інформацію.

2 кг наркотичної речовину було виявлено у будинку Тіми Білоруських. Співак зберігав його без мети збуту, для особистого використання.

Тіму Білоруських затримали 10 січня - взяли в клубі з 0,4 грамами гашишу, після цього провели обшуки вдома, де й знайшли решту. 12 січня його помістили під арешт.

Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Представники артиста з запізненням, але також підтвердили, що у Тіми Білоруських виявили наркотики.

У співака Тіми Білоруських знайшли 2 кг гашиша - він під домашнім арештом - фото 206972
Тіма Білоруських - фото з відділку міліції / Фото - АТН

Тіма Білоруських підтримував протестуючих проти президента Білорусі Лукашенко співгромадян, заявивши, що пишається тим, що відбувається в країні. Можливо, прискіпливість силовиків пов'язана саме з цим.

Тіма Білоруських (справжнє ім'я - Тимофій Морозов) - 22-річний білоруський співак, який почав сольну кар'єру в 2017 році. Він найбільш відомий за піснями «Мокрі кроси» і «Незабудка».

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